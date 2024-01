Temen que Asesinato de Aronia Wilson Acerque a los Cucapá a la Extinción

El 9 de enero fue asesinada Aronia Arvizu, gobernadora de la comunidad Cucapá en Sonora. Desde hace siglos, el pueblo Cucapá se asentó en la zona fronteriza con Arizona y ancestralmente se dedicó a la caza, agricultura y pesca.

Los cambios comerciales y políticos en la zona fronteriza, a lo largo del siglo 20, los orillaron prácticamente a su desaparición que hoy parece inminente ante el embate del crimen en esa región

Alfonso Tambo, integrante de la etnia relata el momento en que la hallaron muerta:

Llegó el olor a humo, algo se estaba quemando dentro de la casa, le marcaron por teléfono y pues no contestaba. La encontraron arriba del colchón, tenía un golpe en la cara y también fue ahorcada con un cable de luz

Aronia Wilson era gobernadora tradicional de los Cucapá, una etnia en peligro de extinción que cuenta apenas con unos 349 integrantes en México.

El feminicidio fue cometido el 9 de enero por Jorge Santiago 'N', excuñado de Aronia, quien ya fue vinculado a proceso. Amelia Chan, familiar de la gobernadora, destaca:

Aronia vivía en la comunidad de pozas de Arvizu, en San Luis Río Colorado, Sonora. Ahí dedicó su vida a luchar por el agua que les arrebató el tratado de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, esto dejó a los Cucapá sin posibilidad de dedicarse a la pesca y la agricultura. Lo que derivó en un desinterés histórico de las autoridades por la cultura y vida de los Cucapá.

Amelia Chan refiere:

Poco a poco nos han querido sacar de nuestro territorio porque todo esto es territorio Cucapá. No hay doctores, no hay ambulancias y no hay agua potable