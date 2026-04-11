Explosión de Transformador Causa Apagón en Centro Histórico de Querétaro.

Las lluvias de esta tarde en la capital de Querétaro provocaron la explosión de un transformador subterráneo en el Centro Histórico de la ciudad, lo que generó un apagón en la zona, informó Protección Civil de la entidad.

"Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que será necesario reemplazar el equipo dañado, por lo que los trabajos de reparación iniciarán el día de mañana, estimando el restablecimiento del servicio eléctrico una vez concluidas las labores", informó.

"El área se encuentra delimitada y sin energía eléctrica para evitar riesgos", agregó.

La explosión fue por un corto circuito, de acuerdo con reportes preliminares, pues el agua ingresó al registro.

En redes sociales circuló un video en el que se muestra el momento del incidente, cuando un flamazo salió expulsado del subsuelo.

Además, el ayuntamiento indicó diversos encarcamientos, pues las precipitaciones fueron acompañadas con granizo.

Hasta la noche de este sábado continuaban las labores para la supervisión a infraestructura pluvial.