Tren con Tanques de Combustible se Descarrila en El Marqués, Querétaro

En Querétaro, un tren que transportaba tanques con combustible se descarriló a la altura de la colonia Hércules, cerca de la avenida Emeterio González en el municipio de El Marqués.

Pobladores de la zona reportaron el accidente a través del 911, luego de escuchar el fuerte impacto que provocó el convoy al salirse de las vías.

Unidades de emergencia de distintas corporaciones acudieron a la zona.

José Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil Querétaro, señaló que al recibir el reporte los cuerpos de emergencia y de seguridad se dirigieron hacia el lugar.

El funcionario dijo:

Alrededor de 45 elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, en conjunto con Bomberos del Municipio de Querétaro, son quienes controlaron un derrame de combustóleo, y no representó riesgo de explosión.

José Francisco Ramírez Santana explicó:

No hay un riesgo o si la duda existe de un riesgo de explosión no la hay, es un producto pues con características fisicoquímicas que están controladas y el riesgo no existe, no hay un riesgo de explosión, no hay un riesgo de incendio