Tres Personas Mueren Sepultadas por un Alud de Tierra en Oaxaca

En Oaxaca, tres personas murieron al desgajarse un cerro en la comunidad de Chilapa municipio de San Agustín Loxicha, en la sierra sur del estado.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, las víctimas son dos adultos mayores y una menor de edad, quienes se encontraban en el interior de su vivienda, cuando les cayó el alud.

Manuel Maza Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil indicó:

Tuvimos el fallecimiento de tres personas que quedaron bajo un flujo de lodo en la zona de Loxicha, de hecho, se recuperaron ya los cadáveres y la autoridad municipal continúa haciendo su trabajo, para confirmar que ya no haya más personas desaparecidas o lesionadas o incluso fallecidas

Lluvias intensas

En los últimos días, en diferentes zonas del estado de Oaxaca se han presentado lluvias intensas, lo que ha ocasionado el reblandecimiento de los suelos y las laderas.

De hecho, además del desgajamiento que ocasionó la muerte de las tres personas en Chilapa, otras comunidades más han resultado afectadas por derrumbes, aunque no se han reportado más afectaciones a viviendas.

“En diversos municipios de la Sierra Sur se han estado dando estos desprendimientos de roca, desgajamientos sobre carreteras y caminos, desprendimientos de árboles, flujos de lodo de tierra, de piedras y todo esto, provocado porque la tierra está saturada, ya con agua, ya no tiene capacidad para poderla absorber”, señaló el coordinador estatal de Protección Civil.

Este fin de semana continuarán las lluvias, por lo que las autoridades pidieron a la población evacuar de inmediato las zonas que pudieran representar un riesgo para la vida de la población.

Historias recomendadas:

Con información de Jorge Morales

LECQ