"Un Diseño Nuestro Confeccionado con Mucho Cariño": la Última Publicación de Edgar Molina

El asesinato a balazos del diseñador de modas Edgar Molina, conmocionó a Moroleón y a Guanajuato.

El joven quien se destacó por varios años en la industria de la moda, al grado de confeccionar vestidos para destacados personajes de la política en Guanajuato, fue asesinado en un ataque directo.

Uno de los diseños más recientes fue el que hizo para Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, para la noche del pasado 15 de septiembre de este 2025 en la ceremonia del Grito de Independencia, en Dolores Hidalgo.

Video: Este fue el vestido que Edgar Molina diseñó para la gobernadora de Guanajuato

Noticia relacionada: MTU : ¿Qué Pasa si no Activo el Límite de Transferencias Bancarias?

A decir de los primeros reportes, el crimen ocurrió la noche del sábado 11 de octubre en calles de la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroleón en Guanajuato.

La mujer herida, de quien no se ha revelado la identidad, fue trasladada por paramédicos al servicio de urgencias de un hospital en código rojo.

En el ataque, donde el diseñador fue asesinado, una mujer de quien no se ha revelado la identidad quedó gravemente herida.

Más tarde, Alma Barragán, presidenta municipal de Moroleón, confirmó el asesinato de Edgar Molina, quien fue su amigo y colaborador.

La última publicación del diseñador de modas Edgar Molina

Fue en su página oficial de Facebook, a las 8:02 p.m. del viernes 10 de octubre, que el diseñador de modas Edgar Molina compartió su última publicación en redes sociales.

En la última publicación de Edgar Molina, se aprecian varias fotografías de una niña que usaba uno de sus diseños.

“Una preciosa princesa en Estados Unidos luciendo un diseño nuestro confeccionado con mucho cariño para ella”, se lee en el mensaje que antecede las fotos que viste la menor de edad y en las que aparece luciendo un vestido rosa, diseñado por Edgar.

Historias relacionadas:

CH