Uso de Drones con Explosivos Se Ha Vuelto Cotidiano en la Disputa Criminal en Michoacán

En Michoacán, este miércoles se confirmó la muerte de una sexta persona a consecuencia del estallido de una camioneta, el sábado frente a instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

El hombre, de 29 años de edad, murió en un Hospital de Alta Especialidad de Morelia, donde era atendido por lesiones muy graves provocadas por los explosivos, un arma que se ha vuelto cotidiana en la disputa criminal en Michoacán.

Coahuayana es uno de los pocos municipios de Michoacán donde el Cártel Jalisco Nueva Generación aún no logra incursionar plenamente. La zona se mantiene bajo la presencia de Cárteles Unidos, una alianza integrada por el Cártel de Tepalcatepec, Los Viagras y Los Blancos de Troya, creada con el objetivo explícito de frenar el avance del Cártel Jalisco en la región, y para ello han recurrido al uso de explosivos lanzados desde drones.

Un miembro de Cárteles Unidos, explica la forma en que utilizan los drones.

Por ejemplo, el Mavic 2, ese puede con unos 600 gramos nada más de explosivos y un Matrix 300 puede hasta con cinco kilos ¿Cuánto nos cuesta hacer una bomba? Por lo mucho algunos mil pesos ¿Cuánto cuesta un tiro? Por muy barato unos 50 pesos, pero cuántos tiros no tiras en un rato

Video: Explosivos Lanzados desde Drones, Esenciales en la Lucha entre Grupos Criminales en Michoacán

Según este integrante de Cárteles Unidos, en seis años pasaron de operar unos 20 drones a más de 700.

Sus ventajas, dicen son el bajo costo, la facilidad para modificarlos y su capacidad para atacar o vigilar sin exponer a su personal.

Al respecto David Saucedo, analista en Seguridad Pública, indicó:

El dron puede atacar, dependiendo de su capacidad, hasta a un kilómetro de distancia, esto permite que los perpetradores, los atacantes, puedan evadir el contraataque

Según especialistas, la explosión del vehículo registrada el sábado en Coahuayana, un municipio estratégico por estar en los límites con Colima, no fue un hecho aislado. Sino parte de una estrategia donde los explosivos se vuelven cotidianos, ya sea en coches, minas y drones.

Solo este año, en Michoacán se han asegurado mil 569 dispositivos explosivos.

Francisco Velasco, presidente de la Asociación de Investigadores de Incendios, Explosiones y Explosivos, señaló:

Vemos en sus estadísticas que el número de explosivos o de artefactos explosivos encontrados, llámese granadas de fragmentación militar, llámese artefactos explosivos para drones o llámese minas, ha ido al alza, cada día se están encontrando más artefactos

Por su parte Raúl Benítez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, explicó:

La guerra de Ucrania le ha favorecido mucho al crimen organizado porque popularizó el uso de los drones como arma de ataque muy eficaz

Actualmente en México no existe regulación o vigilancia en la compra y manipulación de drones.

Desde el año 2020, el equipo de En Punto documentó el uso de estos dispositivos como armas de guerra en Michoacán por las disputas entre organizaciones criminales locales y el Cártel Jalisco.

Incluso, en medios sociales circulan videos donde se observa cómo presuntos miembros del Ejército mexicano sobrevuelan drones junto a miembros de Cárteles Unidos.

“La autoridad sabe lo que hacemos, la verdad, siempre nos han ayudado a combatir al Cártel Jalisco, nos ha tocado patrullar juntos, lo digo abiertamente, entre el Ejército y la Guardia Nacional”, indicó un miembro de Cárteles Unidos.

Con información de Víctor Valles Mata y Adrián Tinoco

