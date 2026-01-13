Uso de Insecticida Acaba con Colmenas en Colima: en 2025, Hubo Una Disminución del 70%

Apicultores de Colima denuncian que, la cantidad de colmenas disminuyó un 70% al cierre del 2025, y que ya se reporta una disminución del 20% al arranque de este año.

Eso se debe al uso indiscriminado de químicos como el Fipronil, un insecticida de amplio espectro, y que su uso se considera un delito penal en Colima, tras la muerte masiva de abejas en el año 2022.

Roberto Chávez, presidente del Comité del Sistema Producto Apícola en el Estado, habló sobre la caída en el número de colmenas.

La afectación ha sido permanente, inclusive, hay algunos que se quitaron de la actividad, porque pues ya no les era costeable. Ahorita, podemos hablar del 70% en general, pero a lo qué va a la fecha, un 15, 20% tenemos ahorita de baja del 26".

Estos químicos que se utilizan para matar las plagas de otros cultivos exterminan varias especies de aves y a otros polinizadores como murciélagos, palomillas, mariposas, avispas, meliponas y mayates, como dice Roberto Chávez.

Inclusive, los que son herbicidas también en forma natural, nos afecta, porque esa por evaporación también mata las abejas

Por su parte, Gonzalo Verduzco Genis, director de Agroecología, Subsecretaría de Desarrollo Rural de Colima, señaló:

Tengo entendido que hasta los garrapaticidas tienen efectos nocivos para las abejas

Red de protección a enjambres

En Colima, se formó la Red de Protección de Enjambres, con la intención de crear conciencia, evitar la destrucción de enjambres silvestres e informar sobre la importancia de multiplicar el número de colmenas, ya que el 80% de los alimentos, dependen de las abejas.

Así lo dijo Alfredo Álvarez, fundador de la Red de Protección de Enjambres en Colima:

Y lo que buscamos con esta red es una, sensibilizar a la población de que no relacione abeja con peligro, eso es un primer punto; lo segundo es capacitar a los de Protección Civil municipales. Actualmente, cómo funcionan, es que llegan y prácticamente lo que buscan es eliminar, exterminar

Antes del 2022, se tenían en Colima 15 mil colmenas y una producción anual de miel de 20 toneladas, en el 2025, solo se lograron 13 toneladas de miel.

Para salvar a las abejas, los 120 apicultores en el Estado movieron sus colmenas a sitios más seguros, provocando una baja en la producción de limón, mango y papaya, por la falta de polinización.

