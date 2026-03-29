Vacaciones de Semana Santa: Buscan a Joven Arrastrado por Olas en Playa Mamitas

Este domingo 29 de marzo, autoridades mantienen un intenso operativo para localizar a un joven de 18 años que fue arrastrado por las olas en la zona de Playa Mamitas, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

A través de un mensaje publicado en Facebook, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, informó que se activaron diversos recursos para atender la emergencia.

“Hemos activado a nuestro helicóptero de Seguridad Ciudadana, en coordinación con cuerpos estatales y federales, en un operativo liderado por Protección Civil, para apoyar en la búsqueda de un joven que sufrió un incidente mar adentro”, señaló.

Incendio Consumió Cinco Palapas en Playa del Carmen, Quintana Roo

Búsqueda intensiva

Las labores de localización se realizan tanto por mar como por aire, incluyendo el despliegue de un helicóptero, con el objetivo de ampliar el área de búsqueda. Sin embargo, la oscuridad de esta noche de domingo complica las maniobras y visibilidad para los equipos de rescate.

Las autoridades reiteraron su solidaridad con la familia del joven desaparecido y aseguraron que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida, con la esperanza de lograr su pronta localización.

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