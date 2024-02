El pescador Alfredo Paz Hernández narró hoy, 13 de febrero de 2024, en Despierta de nmás cómo se salvó de ser atacado por un tiburón en una playa de Sonora, en donde anteriormente se había activado una alerta por el avistamiento del animal de cinco metros de largo aproximadamente y dijo que tras el percance va "de nuevo al mar". Aquí te contamos los detalles de lo qué le ocurrió.

Durante la entrevista con Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, el pescador dijo que él y sus compañeros estaban buscando callo de hacha en el fondo del mar cuando se percató que el tiburón lo estaba merodeando.

Andábamos buscando callo de hacha, andábamos mis compañeros juntos y como había manchas de agua rojas yo pensé que era mi otro compañero el que andaba ahí y cuando vi era el animal, que me rodeó, me dio dos vueltas y media, pero a un paso lento.

Noticia relacionada: Video | Avisan a Comunidad Marítima Sobre Supuesto Tiburón Blanco en Guaymas

¿Cómo reaccionó el pescador?

Alfredo Paz Hernández dijo que en cuanto vio al tiburón tuvo que reaccionar de inmediato, por lo que se tuvo que acostar en el fondo del mar hasta que se retiró el animal de la zona.

“En cuanto miré al animal me paré porque iba nadando y me quité la bolsa porque la traigo colgada en el cuello, me hice 'bolas' en el fondo del mar, me acosté y no le quité la vista al animal hasta que ya se fue”, señaló el pescador.

Noticia relacionada: Video: Captan a Tiburón a Orilla de Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Paz Hernández agregó que nadie se imaginó que un tiburón blanco anduviera ahí y explicó que ese tipo de animales vienen de Corea del Sur, por lo que van costeando, además, negó que se pesque esa especie en el estado.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LSH