En Durango sigue sin haber un alivio para los familiares de las víctimas de meningitis aséptica; aún no hay resultados en la investigación de la fuente de contaminación del procedimiento anestésico ni responsables.

Una de las pacientes con meningitis, Vanesa, es descrita por su abuelo, Rafael Lazcano, como alguien muy querida en su comunidad:

Vanesa se encuentra en terapia intensiva en el Hospital General 450 del IMSS Bienestar de la ciudad de Durango por meningitis causada por hongo que adquirió al recibir anestesia en el trabajo de parto de su hija.

Es madre de un niño de cinco años y de una bebé de tres menes, que están a cuidado de una tía suya, expuso Rafael Lazcano.

La familia vive en San Pedro, un pueblo del municipio de Guanaceví, ubicado a cinco horas de la capital del estado; desde que ella enfermó su abuelo no se ha separado del hospital.

Contó Rafael Lazcano, abuelo de Vanesa, paciente con meningitis.

Aunque tiene cerca de 20 nietos, Vanesa es una de las consentidas.

Nos queda como a cinco horas de aquí a Guanacevi. No podemos ir y venir, no es imposible. Aquí estamos rentando, ya tenemos tres semanas aquí. El día de ayer pues nos dieron un mal diagnóstico, pero ya más tarde otra vez bien. Ahí estamos no sabemos qué va a pasar

Expuso María Antonia, abuela de Vanesa.

Aún se desconoce el mecanismo por el cual fueron infectadas las pacientes y tampoco existen resultados de las pesquisas para determinar a los responsables.

Esta mugre enfermedad a mí no me tumba, dice. Si mi hija, échale ganas estaba muy bien mi hija. Yo me fui para el rancho la dejé bien y a los pocos días me avisaron que le habían operado la cabeza y me vine. Le hablábamos y abrió los ojos y le preguntaron que si quería que la visitaran y decía con la cabeza que sí o no y le decía que quiere que venga tu abuelito y decía que no, que su abuelito no quería que fuera yo, porque yo no aguanto, yo lloro si la veo, nada más