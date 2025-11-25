Víctima de Violencia Vicaria y Homicidio Increpa a Procurador de Hidalgo Durante Comparecencia

Una madre víctima de violencia vicaria increpó al procurador de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, donde lo cuestionó sobre el avance de su caso a tres años y medio de haber presentado su denuncia.

A pocos minutos de iniciada la sesión, la ciudadana identificada como Dulce Olguín ingresó a la sala donde se encontraban los diputados y el funcionario. Tomó el micrófono, interrumpiendo la participación del procurador, y le exigió respuestas sobre la carpeta de investigación por violencia vicaria y sobre el asesinato de su hermano.

“¿Dónde está mi carpeta? Llevo tres años y medio sin ver a mi hija. A mi hermano lo asesinaron el lunes 17 de noviembre; proporcioné toda la información a los Ministerios Públicos. Es una vergüenza cómo actúan. ¿Dónde está el asesino de mi hermano?”, reclamó Olguín.

Increpan a Procurador de Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

Añadió que, pese al tiempo transcurrido, su denuncia por violencia vicaria no ha sido judicializada. “¿Cuándo va a ser judicializada mi carpeta? Tres años y medio sin ver a mi hija. Los medios cubrieron el caso, pero este señor sólo baja, te habla con diplomacia, como político. Yo no soy política, soy una mujer común y estoy harta de las mentiras que viene a decir”, señaló.

Noticia relacionada: Frente Frío 16 y Aire Polar Azotarán a México Durante 4 Días con Temperaturas de -10 Grados

Declaran receso tras intromisión de mujer

Los hechos ocurrieron el lunes 24 de noviembre, cuando un error logístico de la Secretaría de Servicios Legislativos permitió que la ciudadana tomara la palabra para exigir atención inmediata al homicidio de su hermano y la judicialización de su carpeta por violencia vicaria.

Ante el altercado, en el salón de la Comisión Permanente se declaró un receso de cinco minutos para restablecer el orden. Aunque el evento ocurrió el lunes, las grabaciones fueron difundidas este martes en redes sociales.

Venta de Droga es la Línea de Investigación de Autoridades tras Homicidio de Mujer en Hermosillo

La comparecencia del procurador, quien acudió para informar sobre resultados y retos en materia de seguridad y acceso a la justicia, quedó temporalmente interrumpida por el reclamo de Olguín.

Historias recomendadas: