Video | Sujetos Armados Amagan y Asaltan a Pasajeros de Transporte Público en Morelos
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Dos hombres armados se hicieron pasar por pasajeros para asaltar a usuarios de una unidad de transporte público en Morelos. El robo fue registrado por la cámara de seguridad del vehículo.
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Dos sujetos armados perpetraron un asalto la mañana de este día en una unidad de transporte público en Morelos, hecho que quedó registrado por la cámara de vigilancia del vehículo.
De acuerdo con las imágenes, ambos hombres viajaban en la parte trasera del camión aparentando ser pasajeros. Sin embargo, en un momento determinado, uno de ellos —quien portaba una gorra negra con amarillo— se levantó de su asiento y comenzó a amenazar a los usuarios para despojarlos de sus pertenencias.
Pasajeros en shock
Mientras avanzaba hacia la parte delantera de la unidad, el agresor continuó intimidando a los pasajeros hasta llegar con el conductor. En tanto, su cómplice, identificado por llevar una gorra roja, permanecía en la parte trasera empuñando un arma blanca con la que amedrentaba a los usuarios.
El incidente generó preocupación entre los pasajeros del microbús, quienes fueron sorprendidos por la rapidez y violencia del asalto.
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