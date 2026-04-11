Video | Sujetos Armados Amagan y Asaltan a Pasajeros de Transporte Público en Morelos

Dos sujetos armados perpetraron un asalto la mañana de este día en una unidad de transporte público en Morelos, hecho que quedó registrado por la cámara de vigilancia del vehículo.

De acuerdo con las imágenes, ambos hombres viajaban en la parte trasera del camión aparentando ser pasajeros. Sin embargo, en un momento determinado, uno de ellos —quien portaba una gorra negra con amarillo— se levantó de su asiento y comenzó a amenazar a los usuarios para despojarlos de sus pertenencias.

Pasajeros en shock

Mientras avanzaba hacia la parte delantera de la unidad, el agresor continuó intimidando a los pasajeros hasta llegar con el conductor. En tanto, su cómplice, identificado por llevar una gorra roja, permanecía en la parte trasera empuñando un arma blanca con la que amedrentaba a los usuarios.

VIDEO | Captan Asalto Armado en Transporte Público en Morelos

El incidente generó preocupación entre los pasajeros del microbús, quienes fueron sorprendidos por la rapidez y violencia del asalto.

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