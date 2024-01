Video | Policías Atropellan Intencionalmente a Ciudadano en Puebla

Dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio Puebla, que viajaban en la unidad VP-719, atropellaron intencionalmente a Irving Juárez Martínez, de 30 años, la noche del 2 de noviembre de 2023.

Ocurrió sobre la calle Puebla casi esquina con Yucatán de la colonia La Popular, al sur de la ciudad.

Rosa Martínez, mamá de la víctima, expresó:

Tras el incidente, algunos vecinos del lugar salieron y encontraron al joven tendido en el piso.

Martina Hernández, quien vio la agresión, comentó:

Flor Sotero, otra testigo, apuntó:

Los policías no querían que viéramos nada, los policías trataban de que pues no nos acercáramos; ellos nos alejaban y pues el joven se retorcía ahí del dolor; de momento, llegaron muchos policías y se llevaron a los policías que había hecho bueno el delito

El lesionado fue trasladado en una ambulancia al hospital de Traumatología y Ortopedia donde fue atendido en el área de urgencias; días después, requirió varios procedimientos y un injerto de piel en la pierna izquierda.

Irving Juárez, presunta víctima, contó:

Lo único que quiero, pues justicia, no tanto en lo económico, si no que ese policía pague conforme a la justicia

Hace más de una semana Irving fue trasladado al hospital general de Cholula donde permanece internado, sin que ninguna autoridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla le haya brindado alguna ayuda, a decir de su mamá, quien buscó apoyo en las oficinas de la dependencia.

El policía está gozando de sueldo, de todo y sigue trabajando y el municipio se hace occiso, como que para el municipio no existe y para mí eso fue una tentativa de homicidio y ese policía no puede andar libre, no puede ser policía con esa maldad