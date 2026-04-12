Vinculan a Proceso a Entrenador de Fútbol por Abuso Sexual; Estiman Decenas de Víctimas

Tras casi dos años de espera, la justicia finalmente alcanzó a Juan Francisco “N”, fundador de la academia Esmeraldas de León, quien fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual y violación agravada.

El entrenador fue capturado en San Luis Potosí luego de permanecer prófugo durante varios meses. De acuerdo con la información disponible, durante ese tiempo continuó ocultándose mientras seguía operando equipos de fútbol femenil.

Una de las denuncias en su contra fue interpuesta en abril de 2024, lo que detonó las investigaciones que hoy derivaron en su procesamiento judicial. Actualmente, el imputado se encuentra en prisión preventiva como medida cautelar.

Vinculan a Proceso a Entrenador de Fútbol Femenil por Abuso Sexual y Violación en Guanajuato

Hasta 70 víctimas

Las autoridades fijaron un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se buscará robustecer el caso con más pruebas.

El alcance del caso podría ser mayor: se estima que alrededor de 70 víctimas habrían sido afectadas durante los aproximadamente 10 años en los que el acusado entrenó a niñas, adolescentes y mujeres en la ciudad de León.

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