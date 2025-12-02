Vinculan a Proceso a Sujeto que Presuntamente Mató a un Elemento de la Guardia Nacional

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra una persona identificada como Cristian "G" por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en contra de dos elementos de la Guardia Nacional.

Los hechos ocurrieron en octubre pasado en la avenida Constituyentes, colonia El Cantar, en Celaya, Guanajuato. De acuerdo con la carpeta de investigación, dos personas a bordo de una motocicleta privaron de la vida a un elemento de la Guardia Nacional y dispararon e hirieron a su compañero, mientras ambos se encontraban en funciones de prevención y vigilancia en esa zona.

La investigación inició a partir de una carpeta recibida por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Tras la huida de los responsables del lugar de los hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, realizó labores de inteligencia que llevaron a la detención de Cristian "G", quien presuntamente viajaba como copiloto el día del ataque.

Fijan prisión preventiva

El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba necesarios ante el Juez de control, quien determinó la vinculación a proceso. Como medida cautelar se fijó prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en Michoacán.

La autoridad judicial estableció dos meses como plazo para la investigación complementaria del caso. La Fiscalía Especializada de Control Regional en Guanajuato continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la participación de otros posibles responsables en el ataque contra los elementos federales.

