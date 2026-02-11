Vinculan a Proceso al Director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco; ¿Qué Delitos le Imputan?

Después de más de cuatro horas de audiencia, la jueza de control de Almoloya, Alejandra Ramírez de la Vega, ordenó la vinculación a proceso penal para Isaac 'N', director de Obras Públicas del municipio de Tequila, Jalisco, por su presunta responsabilidad en diversos delitos.

Video. Caso Tequila: Vinculan a Proceso a Director de Obras, Isaac "N", ¿Qué Pasó en la Audiencia?

¿Cuáles delitos le imputan a Isaac 'N', director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco?

Los delitos que se le imputan a Isaac 'N', director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco son los siguientes:

Posesión de cartuchos de fuego

Delitos contra la salud, en la modalidad de comercio de metanfetaminas

En la audiencia se dieron detalles del operativo que permitió la detención del expresidente municipal de Tequila, Diego 'N', que fue en su domicilio y le encontraron 245 mil pesos en efectivo. En este mismo domicilio fue detenido Isaac 'N', que estaba durmiendo en una recámara contigua.

Nueva alcaldesa de Tequila promete "limpieza"

La nueva presidenta municipal de Tequila, en Jalisco, Marisol Rodríguez, se comprometió a ejecutar una "limpieza" en la administración local tras la detención la semana pasada del antiguo alcalde, Diego “N”, por extorsión y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hay muchas cosas que cambiar. Vamos a ver qué temas hay que limpiar y seguir trabajando. Habrá limpia en el ayuntamiento porque al final toda la estructura del municipio estaba siendo utilizada por el alcalde con estos fines

¿Qué hizo el alcalde de Tequila que fue detenido?

El que hasta la semana pasada era alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N” está acusado por las autoridades de liderar una red que extorsionaba a empresarios y comerciantes locales y de estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por Estados Unidos el año pasado.

La nueva regidora prometió que su gobierno va a hacer "lo mejor" para el municipio, a la vez que remarcó que hay "muchas cosas que cambiar" en relación con el caso de las extorsiones a comerciantes, con quienes dialogará en los próximos días.

Asimismo, se desmarcó de lo sucedido bajo el mandato de su antecesor al asegurar que "desconocía" estas supuestas prácticas corruptas, de modo que, sentenció, es "totalmente independiente" para ejercer su trabajo..

La detención del alcalde se enmarca en la Operación Enjambre, una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Mario Torres

HVI