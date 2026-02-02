Vinculan a Proceso a Colombiano Relacionado con el CJNG: ¿De Qué Delitos Acusan a Jersoon 'N'?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de un colombiano relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Jersoon “N”, de nacionalidad colombiana, quien fue detenido gracias a las labores que realiza el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuando al realizar reconocimientos terrestres en el poblado de Zirahuén, Salvador Escalante, Michoacán.

El día de su detención, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), observaron al hoy vinculado con vestimenta táctica, quien al notar la presencia militar trató de huir.

Noticia relacionada: Las Revelaciones Sobre "El Botox": Aliado del CJNG Con 200 A Su Mando y Líder de Extorsiones.

¿De qué delitos acusan al colombiano?

Lo vinculación a proceso se obtuvo, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, aportó los datos de prueba para que, además, se dictara prisión preventiva oficiosa en contra de Jersoon “N”, y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Jersoon “N” está acusado por su probable participación en los delitos de:

Contra la salud en las modalidades de posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana con fines de venta.

Portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Durante la detención del colombiano se aseguraron: un arma de fuego tipo fusil, un arma con un aditamento lanzagranadas, un arma corta, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico con dos placas balísticas con las siglas del CJNG, dos teléfonos celulares, 130 envoltorios de plástico con metanfetamina, 113 envoltorios con cocaína, 70 envoltorios con marihuana, una motocicleta, entre otros objetos.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar

