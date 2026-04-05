Autobús Se Impacta Contra Muro y Termina Volcado en Xalapa, Veracruz; Reportan Un Lesionado

Un autobús de pasajeros perdió el control, subió a un camellón, chocó contra el muro de contención y terminó volcado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, justo después del entronque de la salida de Murillo Vidal, en Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad debido al pavimento mojado, lo que provocó el accidente que movilizó a cuerpos de emergencia en la zona.

A través de redes sociales, usuarios compartieron cuál fue el estado en el que terminó el camión tras el incidente vial.

Complicaciones viales en la zona del percance

Paramédicos atendieron al conductor en el lugar. La unidad no transportaba pasajeros al momento del percance, evitando así una tragedia mayor.

Elementos de seguridad alertaron que por algunas horas se vería afectada la circulación debido a la maniobras necesarias para retirar la unidad.

Video: Autobús de Pasajeros Volcó en Xalapa tras Perder Control en Pavimento Mojado

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