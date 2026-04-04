Vuelca Pipa con Gasolina Sobre Carretera Salina Cruz–Huatulco

La tarde de este sábado se registró la volcadura de una pipa cargada con gasolina sobre la carretera Salina Cruz–Huatulco, a la altura de Morro Mazatán, en el estado de Oaxaca, lo que generó una alerta por parte de autoridades de Protección Civil debido al riesgo que representa el derrame de combustible.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad impactó contra un cerro en el kilómetro 237 del tramo carretero, lo que provocó la salida de gasolina sobre la cinta asfáltica. En el lugar también fue localizado el conductor lesionado, quien permanecía tendido mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Por Segundo Día Consecutivo Vuelca otra Pipa con Hidrocarburos en Carretera a Nogales

Autoridades en alerta

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que brigadas de atención se trasladaron a la zona para controlar la situación y mitigar los riesgos derivados del incidente.

Ante el peligro de una posible explosión, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al sitio del accidente, evitar detenerse para observar o tomar fotografías, así como no generar fuentes de ignición como fuego o chispas.

Asimismo, pidieron a quienes transitan por esta vía atender las indicaciones del personal en campo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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