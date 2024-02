El cuerpo sin vida de Yosuan de 15 años de edad, fue localizado abandonado en un predio baldío de la colonia Pozo Jacob, ubicada en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Te recomendamos: “Se Nos Pasó la Mano”: Detienen a Tíos de Niño Muerto en GAM

Vecinos que pasaban por el lugar localizaron el cuerpo del menor que vestía uniforme escolar y presentaba huellas de tortura.

Policías municipales y estatales se desplazaron hasta el sitio, al igual que personal de protección civil, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos de vida.

El menor estudiaba en el turno vespertino en el CECyT 20 y fue reconocido por su abuelo.

Verónica, la madre de Yosuan, dijo que su hijo no llego a dormir a casa, que el miércoles lo llevó a la escuela y en la última comunicación que tuvo con Yosuan le dijo que estaba atrasado con trabajos de la escuela y fue hasta la mañana de este jueves, 24 de noviembre, que le informaron que su hijo había sido localizado sin vida.

De hecho, fui hacer un mandado y le dije estoy cerca, paso por ti, mamá me faltan dos materias, salgo como 8 y media, creo tardar, está bien hijo me avisas cuando salgas y llegues a la casa; sí mamá, no te preocupes, fue lo último que me dijo; me dio las diez y media y empecé a llamar y a llamar y nunca me contestó