#DespejandoDudas: Personas no binarias

Personas no binarias Niñas y niños que no se adaptan a los roles asignados socialmente enfrentan burlas y discriminación, lo mismo ocurre con las personas no binarias, es decir quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres

Noviembre 2, 2021 | 11:36 hrs

