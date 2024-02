Esta es la posición de la Fiscalía de CDMX tras resolución del caso Alejandra Cuevas

La Fiscalía General de Justicia es autónoma, no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la ley... Somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en auto complacencias...Tras la resolución, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente, menciona la Fiscalía de CDMX tras la resolución del caso Alejandra Cuevas

Marzo 28, 2022 | 20:37 hrs

