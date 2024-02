'No me voy a mover': Sandra Cuevas responde a inhabilitación

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, respondió a la inhabilitación por un año que ordenó el Tribunal de Justicia Administrativo: ‘no me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por la gente’

Junio 13, 2022 | 20:57 hrs

