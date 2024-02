Dueño de bar prohíbe canción navideña

Un dueño de un bar en Dallas, Texas, prohibió que en la rocola del establecimiento se toque la canción navideña "All i want for christmas is you", canción de Mariah Carey

Noviembre 8, 2021 | 10:25 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!