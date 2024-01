#EspectáculosenExpreso: Mariah Carey recibe certificado Diamante por sencillo navideño

Mariah Carey recibió el certificado más importante en la industria de la música en Estados Unidos: un certificado de Diamante. Su sencillo "All i want for christmas is you" superó los 10 millones de ventas. La cantante festejó el logró con sus seguidores

Diciembre 8, 2021 | 09:24 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!