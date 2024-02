#EspectáculosenExpreso: Will Smith se alista para ponerse en forma

El actor estadounidense Will Smith quien abrirá por completo su corazón en la serie documental ‘Best shape of my life’, donde además de bajar de peso, se enfrentará a varios demonios internos, como a las tendencias suicidas que tuvo en el pasado y su relación con los trastornos mentales

Noviembre 2, 2021 | 08:58 hrs

