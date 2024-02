Frida Sofía explica los motivos de su detención; asegura sentir tristeza por no tener a su familia

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, aseguró que su detención se debió a que no le cayó bien a la gerente del restaurante que llamó a la policía por no querer salir del lugar. Explicó que todo se debió a un malentendido pues la acusaron de robar una botella de agua. Agregó que se sintió muy triste al no ver a nadie de su familia al momento de su liberación

Enero 26, 2022 | 09:26 hrs

