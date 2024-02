Hasta 6 horas de arresto a quien no use cubrebocas en el Edomex

El Estado de México volvió a semáforo epidemiológico amarillo por el aumento de casos covid. Para frenar los contagios, las autoridades implementan sanciones para quien no porte cubrebocas o no lo use de manera correcta. Una de ellas será un arresto hasta por seis horas.

Enero 24, 2022 | 11:02 hrs

