Hombre dona riñón a la mamá de su novia; un mes después ella se casa con otro

En redes sociales circula una historia que ha conmovido a miles de personas. Uziel Martínes, de Baja California, donó un riñón a la mamá de su novia. Un mes después la chica se casó con otro. El hombre asegura no odiar a su ex, aunque reveló que no son amigos

Enero 11, 2022 | 10:03 hrs

