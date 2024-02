Mexicana cuenta su experiencia durante los ataques en Ucrania

Rosalía Tovar, una mexicana que reside en Ucrania, narró en entrevista para FOROtv cómo vivió los ataques de Rusia al territorio ucraniano. Aseguró que no esperaban lo ocurrido. Dijo que el sonido de los aviones era terrible y que el miedo no le permitió dormir. Agregó que las ventanas “temblaban” tras los bombardeos. Tovar dijo que el toque de queda no les permite transitar libremente por el país y esperan poder cruzar a Rumania u otra nación.

Febrero 24, 2022 | 09:57 hrs

