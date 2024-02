Termina en el suelo al tratar de ganar el juego de las sillas

El juego de las sillas divierte a chicos y grandes, aunque no siempre el resultado es el esperado. Una mujer quiso ganarle a un hombre, pero no contaba con que la silla no soportaría, pues al sentarse rápido, la silla se rompió y ella terminó en el suelo

Enero 26, 2022 | 09:19 hrs

