Bryan May llora al cantar junto a holograma de Freddie Mercury

El guitarrista de Queen, Bryan May, volvió a compartir escenario con Freddie Mercury. Juntos interpretaron el tema “Love of my life”. Esto se logró mediante un holograma, lo cual provocó las lágrimas del también astrofísico.

Junio 16, 2022 | 10:13 hrs

