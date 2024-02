Demandan a Mariah Carey por 20 mdd por derechos de autor de éxito navideño

Mariah Carey fue demandada por 20 millones de dólares por el músico Andy Stone quien asegura que escribió el tema navideño "All i want for Christmas is you", por lo que reclama los derecho de autor.

Junio 6, 2022 | 09:32 hrs

