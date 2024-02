Por amenazas en Baltimore, frenan serie de Natalie Portman

La producción de la serie “Lady in the Lake”, que protagoniza la actriz Natalie Portman, detuvo sus grabaciones en Baltimore, Estados Unidos, luego de recibir amenazas de muerte. Presuntos traficantes, molestos con el rodaje, dijeron que balearían el set si no se retiraban. El equipo ya busca otro lugar para filmar.

Agosto 30, 2022 | 10:14 hrs

