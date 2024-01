The Weeknd y Drake quedan fuera de los Grammys por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, Drake y The Weeknd no formarán parte de la entrega de los Premios de la Academia de Grabación, los Grammys. “Honestly Nevermind”, de Drake, y “Dawn FM”, de The Weeknd, no forman parte de las boletas de votación para los Grammys 2023.

Octubre 17, 2022 | 10:20 hrs

