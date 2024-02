Enfermedades relacionadas a la hepatitis matan a una persona cada 30 segundos

La OMS calcula que en el mundo 325 millones de personas sufren hepatitis B o C, pero la mayoría no sabe que está enferma. Además, cerca del 80% de quienes viven con la enfermedad no pueden acceder o pagar la atención médica.

Julio 28, 2022 | 21:19 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!