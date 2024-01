Vecinos bloquean Aquiles Serdán por falta de agua en Azcapotzalco

Un grupo de vecinos bloquea la avenida Aquiles Serdán, en Azcapotzalco, en denuncia por falta de agua. Los afectados dicen que no tienen agua desde hace un año y ya no quieren recibir el líquido por pipas, pues dicen que el suministro no es constante e incluso, se les cobra

Diciembre 27, 2021 | 20:55 hrs

