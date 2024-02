Pasajero agrede a chofer por no hacer parada donde quería

En Mazatlán, Sinaloa, un pasajero golpeó al chofer de un camión de transporte público, porque no hizo la parada donde él quería. El usuario le reclamó al conductor, quien explicó que no podía detenerse por no ser una parada oficial. El pasajero comenzó a insultarlo y lo golpeó en varias ocasiones, otros pasajeros y el chofer le pidieron al sujeto que bajara de la unidad, quien finalmente fue detenido por la Policía Municipal

Febrero 16, 2022 | 13:32 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!