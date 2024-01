Twitter Suspende Cuentas de Periodistas de EUA

La red social y el propietario Elon Musk no han emitido alguna declaración al respecto sobre la suspensión de cuentas y publicaciones borradas de los periodistas de The Washington Post, The New York Times, CNN y Voice of America

Diciembre 16, 2022 | 00:02 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!