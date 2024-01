“Solo sentí el golpe, me caí y me levante”, narra aficionado lesionado en el ojo

Juan Manuel es un aficionado del Atlas que resultó lesionado en el ojo durante los hechos violentos suscitados en el Estadio Corregidora. El hombre relató que sintió el golpe, pero no creyó que fuera algo grave, pero cuando trató de abrir el ojo y no vio nada se preocupó. Asegura que no recuerda con exactitud lo que ocurrió, solo recuerda que sintió un golpe, se cayó, se raspó y se levantó.

Marzo 10, 2022 | 14:30 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!