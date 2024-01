Italia aplicará más restricciones a personas no vacunadas

A partir de este lunes 10 de enero, el Gobierno de Italia aplicará más restricciones para las personas que no se han vacunado contra el covid-19. Los no vacunados no podrán usar el transporte público, entrar a restaurantes, gimnasios y otros lugares comerciales. En los últimos días el país europeo ha registrado más de 100 mil nuevos contagios diarios

Enero 10, 2022 | 12:56 hrs

