Vecinos en CDMX “Asfixian” Árboles: la Práctica que Podría Ser Peligrosa

A pesar de ser una de las ciudades más pobladas del mundo, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), aún persiste una riqueza natural que hoy está en el centro de la polémica. Lo que comenzó como una solución vecinal ante banquetas dañadas se ha convertido en una práctica que podría provocar consecuencias graves tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las personas. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

De riqueza natural a foco de conflicto urbano

La Ciudad de México alberga árboles nativos de gran valor ecológico como el ahuehuete, fresno, ayacahuite, cedro blanco, macpalxóchitl y colorín. Sin embargo, en zonas urbanas como la alcaldía Benito Juárez, también predominan especies como eucaliptos, jacarandas, laureles y palmeras canarias, muchos de los cuales superan los 15 metros de altura.

El problema surge cuando estos árboles, debido a su tamaño y crecimiento, levantan banquetas, generan desniveles y complican la movilidad. Este escenario ha generado tensiones entre vecinos, quienes buscan soluciones inmediatas sin considerar siempre el impacto ambiental o estructural de sus decisiones.

Vecinos Tapan Raíces de Árboles con Cemento en la Benito Juárez ; Advierten Riesgos

Vecinos toman medidas drásticas en la colonia Álamos

En la colonia Álamos, dentro de la alcaldía Benito Juárez, habitantes han comenzado a cubrir con cemento la base de los árboles. En algunos casos, incluso han colocado piedras decorativas y luminarias empotradas alrededor de los troncos.

Esta práctica ha dividido opiniones. Mientras algunos vecinos consideran que es una forma efectiva de evitar accidentes causados por banquetas irregulares, otros alertan sobre el daño irreversible que esto puede causar a los árboles.

Silvia, vecina de la colonia Álamos, relató su experiencia tras sufrir una caída provocada por el mal estado de la banqueta: “Hay zonas donde las raíces levantan mucho el piso. Yo me resbalé por pisar mal y me di un golpe fuerte. Sí es un riesgo para quienes caminamos diario por aquí”.

Por otro lado, Francisco, también habitante de la zona, explicó que algunos vecinos han optado por intervenir debido al deterioro de los árboles: “En mi calle hay varios árboles secos y algunos vecinos decidieron poner piedras para arreglar un poco el espacio”.

Especialistas lanzan advertencia: “los están matando lentamente”

Expertos en medio ambiente han alertado que esta práctica, cada vez más común en la CDMX, puede tener consecuencias severas. Cubrir con cemento la base de los árboles impide la filtración de agua y oxígeno, elementos esenciales para su supervivencia.

José Carlos Martínez, ingeniero forestal de Reforestamos México, explicó los riesgos de esta acción y su impacto a mediano plazo:

“Esto lo va ahogando y a la larga puede ocasionar que se vaya debilitando. Se vuelve más susceptible a enfermedades y plagas, lo que va a ocasionar su muerte, pero también lo va ahorcando y eso va a causar que, en un futuro, el árbol se caiga. Entonces es un problema a todas luces y debemos evitarlo”.

El especialista subrayó que el peligro no es inmediato, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad entre los vecinos, pero los efectos pueden manifestarse uno o dos años después, incluso con la caída de árboles debilitados.

La ley es clara: intervenir árboles sin permiso puede tener consecuencias

Desde el 18 de julio de 2024, la Ley Ambiental de la Ciudad de México establece que cualquier actividad que afecte el entorno natural debe contar con una evaluación de impacto ambiental. En su artículo 25, fracción 7, se señala que estas intervenciones requieren autorización previa.

Además, la responsabilidad de proteger, preservar y vigilar las áreas verdes recae directamente en las alcaldías, lo que significa que acciones realizadas sin supervisión podrían derivar en sanciones legales.

Autoridades intervienen, pero el problema persiste

La alcaldía Benito Juárez informó que ha realizado trabajos de limpieza y retiro de concreto en árboles de la colonia Álamos tras recibir denuncias ciudadanas. También confirmó que son los propios vecinos quienes han llevado a cabo el encementado.

Sin embargo, especialistas advierten que retirar el cemento sin asesoría técnica puede generar daños adicionales en raíces y troncos, agravando el problema en lugar de solucionarlo.

José Carlos Martínez detalló los riesgos de una mala intervención.

“Es posible que cuando pusiste el cemento haya quedado muy pegado al árbol. Dependiendo del tiempo, al retirarlo se podrían dañar las raíces o el tronco. Los árboles no se van a caer mañana, pero cuando pasa uno o dos años y ocurre, nadie relaciona el daño previo”.

¿Cómo reportar un árbol en riesgo en CDMX?

Si detectas un árbol seco, inclinado, con raíces expuestas o en riesgo de caer en la Ciudad de México, puedes reportarlo directamente ante el Gobierno capitalino. Existe un sistema oficial para solicitar poda o derribo de árboles en vía pública, y el trámite es gratuito y se realiza en línea.

Reportar a tiempo no solo ayuda a prevenir accidentes, también protege el equilibrio ambiental en una ciudad donde cada árbol cuenta.

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