Cierran Parcialmente Kínder Luis Morquio por Riesgo de Deslave en CDMX: Niños, los Más Afectados

La mitad del preescolar Luis Morquio, ubicado en la colonia Puente Colorado, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), fue cerrado por el riesgo latente de deslizamientos de tierra. La decisión afecta directamente a cerca de 70 niñas y niños que asisten a este plantel rodeado de colinas, en una zona con difícil acceso y considerada de alto riesgo geológico.

Actualmente, los menores ya no pueden utilizar el patio de juegos ni la biblioteca, áreas que permanecen clausuradas por seguridad. Solo una parte superior del inmueble continúa en operación, aunque con restricciones.

Padres de familia denuncian años de omisión

Sonia, madre de dos niños que asisten a este kínder, aseguró que el riesgo es de larga data y que las autoridades han ignorado el problema durante años.

Es un riesgo enorme la situación en la que se encuentra la escuela. Este problema ya tiene muchos años. La escuela está sobre taludes, y esos taludes generan un peligro constante.

Otra madre de familia confirmó que los espacios cerrados han limitado severamente el funcionamiento del preescolar:

Por el momento solo está habilitada la parte de arriba. Creo que los niños ya no tienen acceso a la parte de abajo.

Temen por Preescolar en Riesgo de Deslizamiento junto a Barranca de la Álvaro Obregón

Protección Civil alertó desde 2023, pero no hubo mantenimiento

Desde el año 2023, la Dirección de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón emitió dictámenes técnicos sobre tres taludes ubicados dentro y fuera de la escuela. Los taludes son superficies inclinadas del terreno, y su estabilidad es clave para evitar deslaves.

En su dictamen más reciente, elaborado en diciembre pasado, se clasificó el riesgo como "medio", principalmente por la falta de mantenimiento. A pesar de esta advertencia, las recomendaciones no se han atendido.

Gabriel Benavides, director de Protección Civil en Álvaro Obregón, explicó que ellos no consideraron necesario cerrar ninguna parte del plantel, pero que fue la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien tomó la decisión.

Hay riesgo medio. Nosotros no consideramos que haya que restringir ninguna área del colegio. Esa medida se toma por la visita de Protección Civil de la SEP. Sin embargo, no hay un dictamen.

N+FORO intentó obtener una entrevista con la SEP, pero no obtuvo respuesta.

Tres deslaves recientes en la misma zona agravan la preocupación

El caso del preescolar Luis Morquio no es aislado. Habitantes de colonias cercanas reportan que los deslaves en esta parte de Álvaro Obregón son recurrentes. Solo en 2025 se registraron al menos tres deslaves en las inmediaciones del kínder.

Josefina Peña, vecina de la colonia Lomas de las Águilas, lamentó la falta de respuesta oficial frente al peligro constante:

No sabemos a quién dirigirnos para resolver el tema de los deslaves. Cada año hemos tenido deslizamientos. Hemos tenido suerte de que no se han perdido vidas.

Álvaro Obregón: una de las alcaldías con mayor riesgo de deslaves

La alcaldía Álvaro Obregón es una de las más vulnerables a este tipo de fenómenos en la Ciudad de México debido a sus terrenos irregulares, barrancas y pendientes pronunciadas. Según expertos, los deslizamientos pueden provocarse con una sola lluvia intensa, una fuga de drenaje o acumulación de basura que debilita la tierra.

La falta de mantenimiento preventivo agrava el peligro, no solo para los niños, sino para toda la comunidad.

Temen que cierren la escuela por completo

Los padres de familia han denunciado que la directora del preescolar ha buscado apoyo institucional, pero hasta ahora no ha habido solución.

Sonia compartió que la directora ha acudido a varias instancias sin obtener respuestas:

Nos ha comentado que ya llevó documentos a la SEP, con la alcaldía, pero la autoridad no ha dado respuesta.

El temor de los padres es que la escuela termine cerrando por completo, dejando a decenas de niños sin un espacio seguro para estudiar.

La están cerrando por partes, hasta que un día simplemente digan: ‘La escuela ya no es funcional para que asistan los niños’. Y eso, tenlo por seguro, puede pasar en cualquier momento.

Historias recomendadas: