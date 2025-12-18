"Lo Veía Todos los Días": Vecinos Lloran a José, Joven Ciclista Atropellado en Guelatao, CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, crecen las exigencias de justicia por la muerte de José, un joven ciclista que fue atropellado el pasado 28 de noviembre por un camión de transporte público mientras circulaba sobre la Avenida Guelatao, a la altura del cruce con Emiliano Zapata, en la colonia Santa María Aztahuacán.

José transitaba todos los días en bicicleta por la zona. Sin embargo, ese día, un camión de la Ruta 37 giró sin precaución y lo embistió, provocando su muerte de manera inmediata.

"Lo veía todos los días en su bici": vecinos lloran su pérdida

Adolfo, vecino de Santa María Aztahuacán, recuerda a José como parte del paisaje diario de la colonia.

Claro que lo ubicaba, lo veía en la mañana, casi todos los días, transitaba con su bicicleta.

En memoria de José, Adolfo colocó veladoras en el lugar del accidente. El sitio se ha convertido en un altar improvisado, símbolo del dolor que dejó su partida y de la exigencia ciudadana por un cambio urgente en la vialidad.

Adolfo coloca veladoras en el sitio donde fue atropellado José, el joven ciclista. Foto: N+FORO

Guelatao: una ciclovía invadida y sin protección

Los habitantes de la zona señalan que lo ocurrido con José no fue un caso aislado. En la Avenida Guelatao, motocicletas, autos particulares y camiones invaden constantemente los carriles confinados que deberían estar destinados exclusivamente para ciclistas.

Adolfo denuncia que el exceso de velocidad es una constante.

Lo que no se respeta es el límite de velocidad. Vienen muy rápido camiones, microbuses y coches particulares.

Además, la ciclovía carece de elementos básicos de seguridad, como señalización clara y bolardos en buen estado. Muchos de estos elementos están desprendidos o rotos, lo que facilita que los vehículos entren sin restricciones al espacio ciclista.

"Me tiraron de la bici": testimonios de ciclistas que arriesgan su vida cada día

Alberto, otro ciclista habitual de la zona, también ha sido víctima de la falta de respeto hacia la ciclovía. Hace unas semanas, sufrió un accidente por culpa de un coche mal estacionado.

Hace como 15 días venía en mi bicicleta, alguien abrió la puerta y me tiró. Tengo pruebas. Se supone que es un espacio para nosotros, ¿no? No respetan: carros, autobuses, motociclistas... todos invaden aquí. Se pone peligroso.

Este tipo de incidentes ocurren con frecuencia, y muchos ciclistas afirman sentirse inseguros cada vez que usan esta vía, a pesar de que fue diseñada para protegerlos.

Alberto resultó lesionado por un vehículo que invadió la ciclovía de Guelatao. Foto: N+FORO

La ciclovía de Guelatao, una promesa incumplida para Iztapalapa

La ciclovía de la Avenida Guelatao fue inaugurada hace apenas dos años, y recorre cerca de 10 kilómetros, desde la estación Metro Guelatao hasta el Trolebús Elevado Meyehualco. Su objetivo era conectar mejor a las colonias del oriente de la ciudad y fomentar el uso de la bicicleta en una zona con poca infraestructura ciclista.

Sin embargo, el proyecto ha mostrado fallas graves. Falta mantenimiento, hay poca conexión con otras ciclovías y muchos tramos carecen de señalización adecuada. Vecinos insisten en que la falta de topes o reductores de velocidad fue clave en el accidente que le quitó la vida a José.

"Si no hay un tope en la esquina, los automovilistas no respetan y giran antes. Eso fue lo que pasó: dieron vuelta antes y ahí fue donde falleció esa pobre persona", señalaron residentes de Santa María Aztahuacán.

Especialistas alertan: Iztapalapa tiene muchos ciclistas, pero casi nada de infraestructura

Expertos en movilidad urbana coinciden en que el accidente de José refleja una crisis más profunda: la falta de una red ciclista segura en el oriente de la capital, a pesar de la alta demanda.

Gonzalo Peón, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, explicó: "De los puntos más bajos que tenía la ciclovía era su conexión con otras rutas. Sin embargo, hay que desarrollar la red ciclista en el suroriente, donde hay muchísimos viajes en bicicleta".

Según datos recientes, Iztapalapa es una de las tres alcaldías con más viajes en bicicleta de toda la Ciudad de México. No obstante, irónicamente, es también una de las zonas con menor infraestructura para usuarios ciclistas, lo que los expone a constantes riesgos.

Exigen justicia y acciones concretas

Vecinos, colectivos ciclistas y familiares de José piden justicia y exigen que el gobierno de la Ciudad de México intervenga con medidas urgentes: control de velocidad, mantenimiento a la ciclovía, mejor señalización y vigilancia para evitar la invasión vehicular.

La muerte de José no puede quedar en el olvido. Su caso ya se ha convertido en un símbolo de la lucha por una ciudad más segura para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte en zonas donde históricamente se ha invertido menos.

