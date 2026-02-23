Pagos, Pipas y Promesas: San Sebastián Tecoloxtitla Sigue sin Agua en Iztapalapa

En la colonia San Sebastián Tecoloxtitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), decenas de familias viven una crisis que parece no tener fin: llevan más de 20 años sin suministro regular de agua potable. Lo que debería ser un derecho básico se ha convertido en un gasto constante y una lucha diaria para cientos de habitantes que, pese a pagar el servicio, no reciben ni una gota en sus hogares.

A pesar de solicitudes formales, mesas de diálogo con autoridades e incluso bloqueos en avenidas importantes, el problema de desabasto de agua continúa sin solución definitiva en esta zona del oriente de la capital.

Dos décadas de promesas incumplidas y llaves completamente secas

La situación no es reciente. Vecinos aseguran que durante más de 20 años el suministro ha sido irregular, pero en la última década la crisis de agua en Iztapalapa se agravó al punto de que ya no reciben agua directamente en sus viviendas. Las tuberías permanecen secas mientras los recibos continúan llegando puntualmente.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, los habitantes han tenido que organizarse para sobrevivir. Muchos cooperan entre varias familias para contratar pipas privadas, lo que representa un gasto adicional que golpea directamente su economía. En una alcaldía donde miles de personas enfrentan condiciones vulnerables, pagar por un servicio que no llega resulta especialmente indignante.

El costo de sobrevivir sin agua: hasta 500 pesos por pipa

La falta de suministro de agua potable ha obligado a los vecinos a depender casi por completo de pipas privadas. El costo no es fijo y varía según la temporada del año. Durante la época de estiaje, cuando la demanda aumenta en la Ciudad de México, los precios se disparan.

Esmeralda Alonso, habitante afectada por la falta de agua, explicó la situación en entrevista con N+FORO.

Las pipas nos cobran entre 400 y 500 pesos, pero depende de la temporada; en tiempo de sequía nos aumentan el costo.

Además del gasto en pipas, los residentes aseguran que pagan hasta 600 pesos bimestrales por el servicio de agua potable que nunca reciben. Señalan que las pipas gratuitas enviadas por la alcaldía son insuficientes para cubrir la demanda de toda la colonia, por lo que deben recurrir a proveedores particulares para cubrir necesidades básicas como bañarse, lavar ropa o cocinar.

"No recibimos ni gota": el reclamo por medidores que sí se revisan

La inconformidad crece cuando personal encargado de revisar los medidores acude a los domicilios pese a que no hay suministro. Para los vecinos, esto representa una contradicción que evidencia la falta de soluciones reales.

Jorge Alonso Valverde, vecino afectado, relató cómo viven esta situación.

No recibimos ni gota de agua porque han venido los que han venido a tomar la lectura de los medidores y la verdad pues les digo, para qué pasan a tomar la lectura si ni agua tenemos y ya no más me dicen es una obligación nuestra.

Los residentes aseguran sentirse abandonados por las autoridades. Afirman que en distintas ocasiones se les prometió la apertura de válvulas y la regularización del servicio, pero los compromisos no se cumplieron.

Laura Chávez, también habitante de la zona, expresó su frustración ante la falta de resultados.

En otros lugares hay agua siempre y ¿por qué a nosotros siempre nos dan atole con el dedo? Vinieron las autoridades y quedaron muy formalmente de que esto se iba arreglar, que iban a abrir las válvulas, que todo iba a quedar bien y no es cierto.

Cuando el agua llega, llega sucia, con mal olor y hasta con gusanos

El problema no termina cuando, de manera ocasional, el agua logra salir de las llaves. Vecinos denuncian que el líquido llega en condiciones insalubres, con mal olor y residuos visibles que impiden su uso seguro. Esto representa un riesgo para la salud, especialmente para niñas, niños y adultos mayores.

Ruby Guevara, residente afectada, describió la calidad del agua que han recibido en algunas ocasiones.

Ya tenía como un mes y medio que llegaba un chorrito, pero como con chapopote, haga de cuenta como plásticos cortados y hay que colarla.

Ante este panorama, las familias no solo enfrentan el desabasto de agua en la CDMX, sino también el temor a enfermedades gastrointestinales o infecciones derivadas del uso de agua contaminada. En una ciudad de más de 9 millones de habitantes, el acceso al agua potable continúa siendo una deuda pendiente para colonias como San Sebastián Tecoloxtitla, donde el derecho básico al suministro se ha convertido en un lujo que se paga caro y, aun así, no siempre se obtiene.

