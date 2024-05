Clara Brugada Habla de Seguridad, Agua y Gestión Inmobiliaria en Entrevista para FORO

Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” explicó en entrevista exclusiva para FORO sus propuestas en materia de seguridad, para garantizar el agua en la capital y para combatir las irregularidades en la gestión inmobiliaria.

Entrevista Completa

Noelia Jiménez: Como parte de la cobertura N+ Elecciones México 2024, hoy nos acompaña la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bienvenida, candidata. Buenas tardes.

Clara Brugada: Hola Noelia, gracias. Aquí estamos.

Noelia Jiménez: Gracias por estar aquí. Pues, ¿cómo se sintió en el debate de ayer? ¿Cuál es su balance del debate de anoche?

Clara Brugada: Pues, me sentí muy bien. Tuvimos la oportunidad de exponer nuestras propuestas a la ciudadanía de dos temas muy importantes, seguridad y desarrollo urbano, y fue realmente el tercer debate, así que para mí era clave que pudiéramos conectar con la población y lo logramos.

Noelia Jiménez: Vaya anuncio el que hizo, como sus asesores en seguridad, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Marcelo Ebrard, ¿cómo sería su colaboración con ellos?

Clara Brugada: El primer día voy a instalar un consejo de seguridad y ellos actualmente son candidatos a un cargo de elección popular, van a estar en el Senado, seguramente van a ganar. Entonces estamos hablando de que van a ser consejeros, eso no implica un problema porque no van a tener una función ejecutiva. Se trata de que las mejores personas, las que más han apoyado a que en esta ciudad disminuya la inseguridad, puedan asesorarnos en el próximo gobierno y continuemos bajando los delitos de alto impacto. En el tema de seguridad no podemos dejar ni un minuto de trabajar y por eso el primer día de gobierno voy a instalar el gabinete de seguridad en el que nos vamos a coordinar con la federación, con el gobierno seguramente de Claudia Sheinbaum y también con las alcaldías y eso nos va a ayudar a que todas las mañanas estemos al pendiente y podamos estar evaluando y tomando decisiones sobre el tema de seguridad.

Noelia Jiménez: ¿Se reuniría con ellos entonces diariamente?

Clara Brugada: El consejo es, por otro lado, una instancia que no va a ser diariamente, pero que estaremos sometiendo a análisis nuestras propuestas. Las mejores propuestas para tener más vigilancia en la Ciudad de México.

Noelia Jiménez: Bien, en el tema de seguridad todavía, Iztapalapa no es toda la Ciudad de México, y alcaldías como por ejemplo la Benito Juárez, donde los robos más comunes quizá son el robo a casa habitación, el robo en general de vehículos, o la Cuauhtémoc donde el reto es el narcomenudeo, las extorsiones a negocios; concretamente ¿qué haría con esas alcaldías que son diferentes a Iztapalapa?

Clara Brugada: Bueno, en general en toda la ciudad el tema número uno es seguridad, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch y Ernestina Godoy se logró disminuir mucho. Nuestro objetivo es continuar. Primero, vamos a instalar mil kilómetros de caminos seguros, eso significa iluminar súper bien las principales avenidas: Insurgentes, Tlalpan, Reforma y de cada colonia las principales. Vamos a duplicar la cantidad de videocámaras, actualmente tenemos 75 mil videocámaras, vamos a tener 150 mil videocámaras y nos vamos a convertir en la ciudad más videovigilada de América, inclusive superando a Nueva York. Vamos a echar a andar el programa de proximidad, vamos a profundizarlo. Hoy tenemos 837 cuadrantes, que son como pedazos de territorio, con una patrulla, vamos a pasar a 1,300 para que cada colonia pueda tener su patrulla y una vez al mes nos encontremos con los vecinos y evalúen qué papel ha jugado la seguridad en su colonia. Y eso nos va a ayudar mucho para avanzar en disminuir la inseguridad en todos lados.

Noelia Jiménez: Candidata, en el caso de Iztapalapa, sigue siendo la alcaldía con más delitos totales. No hablo de tasa, de delitos totales, particularmente homicidio, feminicidio. La alcaldía número uno en estos delitos, en delitos totales.

Clara Brugada: Sí, fíjate que Iztapalapa tiene casi dos millones de habitantes, entonces siempre va a aparecer como la que tiene más delitos, pero para hacer un análisis de seguridad, tenemos que analizarlo por cada 100 mil habitantes. No es lo mismo comparar Iztapalapa con Cuajimalpa o con Benito Juárez porque, como tienen menos población, van a tener menos delitos. Pero cuando hacemos el análisis por cada 100 mil habitantes, no importa qué alcaldía sea, ahí sale la evaluación. Y fíjate que, entonces, Iztapalapa no es la que tiene más delitos, está en el octavo lugar. En primer lugar sale la alcaldía Cuauhtémoc, luego la Venustiano Carranza, luego la Miguel Hidalgo y luego Benito Juárez. Son las cuatro alcaldías con más incidencia delictiva. Pero, ¿qué es lo que queremos más allá de una alcaldía u otra? A mí me interesa toda la ciudad. Como jefa de gobierno yo voy a estar preocupada, y ocupada sobre todo, porque podamos disminuir los delitos. Y en eso hay que trabajar y tratar los casos como son. La Secretaría de Seguridad es la que asume el mando de toda la ciudad y todas las estrategias que hagamos, pues van a tener el objetivo de bajar la incidencia en toda la ciudad. Aprovecho para mandarle un abrazo y un reconocimiento a toda la policía de la Ciudad de México, son 85 mil hombres y mujeres que todos los días ven por tu seguridad.

Noelia Jiménez: Candidata, aquí lamentablemente en Foro y en Nmás hemos tenido que informar del tema de feminicidios, en todo el país, pero aquí en la Ciudad de México. Sabemos que los feminicidios tal cual registrados por la Fiscalía descendieron en los últimos años, pero aumentaron las muertes violentas de mujeres por causas sin determinar. También las desapariciones de mujeres, Iztapalapa es la alcaldía donde hay más reportes de mujeres desaparecidas. Le quiero preguntar a qué se puede comprometer concretamente con las mujeres y las niñas capitalinas para que dejen de asesinar y desaparecer mujeres y niñas.

Clara Brugada: Bueno, en esta ciudad se bajó el 22% de feminicidios y cuando se habla de muertes que fueron indeterminadas, lo que se está diciendo es que faltó precisar qué tipo de muertes fueron, fueron muertes violentas, pero fue homicidio doloso o fueron accidentes. Entonces creo que es un tema de clasificación del delito, que se necesita actualizar al INEGI para que quede muy claro. Lo que sí te puedo decir y en donde hay elementos es de que ha venido bajando las muertes violentas de mujeres en la ciudad y los homicidios en general de toda la Ciudad de México. Bajó 44% los homicidios en general en la ciudad y en para mujeres, muertes violentas de mujeres, bajó 33%. Viene bajando ¿Cuáles serían las propuestas? Primero, vamos a mantener la alerta de género, eso significa acciones específicas que nos permitan prevenir el feminicidio. Segundo, vamos a hacer el programa Las Siemprevivas, que es acudir casa por casa para platicar, para concientizar, sobre el tema de violencia en cada vivienda de esta ciudad. Vamos a crear la defensoría social y jurídica de las mujeres que cuando tienen un problema no saben con quién ir, no tienen abogado y prefieren no denunciar. Así que una defensoría, un órgano que va a estar apoyando, una institución que las va a apoyar con abogados, por supuesto, que van a ser sus defensores o defensoras de las mujeres. Y vamos a ir por cero impunidad a los delitos hacia las mujeres, preferentemente los feminicidios. Yo quiero decirles a las mujeres de esta ciudad que he sido feminista durante toda mi vida. Así que voy a trabajar incansablemente para garantizar que esta ciudad sea una ciudad libre de violencia. Es un gran tema y no lo vamos a dejar así.

Noelia Jiménez: En el tema del sistema de cuidados, candidata, usted ha mencionado en varias entrevistas estas utopías para las mujeres que propone construir y desde 2020 está el mandato en la constitución capitalina para que el gobierno capitalino implemente un sistema de cuidados. ¿Cómo implementaría usted este sistema?

Clara Brugada: Vamos a construir 100 hermosas utopías en la ciudad. Y en cada utopía, uno de sus ejes es construir infraestructura que ayude a que las mujeres puedan descargar todo el tiempo dedicado al cuidado en estos espacios. Vamos a construir lo que antes se llamaban guarderías, nosotros le vamos a llamar centros de cuidado y desarrollo infantil. 100 centros de cuidado infantil a lo largo y ancho de la ciudad. Vamos a tener casas de día para cuidar a los adultos mayores, no un espacio donde se reúnan los adultos mayores, sino lugares donde se les cuide. Centros de rehabilitación a personas con discapacidad, espacios e infraestructura para lavanderías, comedores y spas. Todo esto en las utopías.

Noelia Jiménez: Candidata, en la Ciudad de México hay una crisis del agua. En ese sentido, ¿cómo garantizar que todas las alcaldías tengan un acceso equitativo al agua?

Clara Brugada: Bueno, ese es uno de los grandes temas y para mí es una de las prioridades. Seguridad y agua. Entonces vamos a garantizar un gran acuerdo metropolitano encabezado por Claudia Sheinbaum, la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México y tu servidora como jefa de gobierno, en la que vamos a planear y definir recursos para la infraestructura necesaria para lograr más agua para la ciudad. Pero vamos a pensar también una manera diferente de acceder al agua. Vamos a fortalecer el bosque de agua y vamos a aprovechar el agua de lluvia para recuperarla para la ciudad.

Noelia Jiménez: Finalmente, en medio de las acusaciones de irregularidades en la gestión inmobiliaria en la Ciudad de México, usted ha señalado al llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez y, como vimos ayer, también se ha señalado a Morena de esas prácticas. Más allá del deslinde de responsabilidades en todos los casos, ¿cómo garantizar que estas prácticas dejen de ocurrir en la Ciudad de México?

Clara Brugada: Bueno, pues ese es el gran tema. El Cártel Inmobiliario es una realidad que nació en la alcaldía Benito Juárez y consiste en que se pusieron de acuerdo desarrolladores inmobiliarios y funcionarios corruptos, y permitieron la construcción de pisos de más a cambio de propiedades o de dinero. Hoy tenemos funcionarios de esa alcaldía que están presos o que ya reconocieron su culpa. Algunos se fugaron y otros están ya incluso en un proceso judicial. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un plan de ordenamiento territorial. Afortunadamente, ya se legisló sobre este delito del Cártel Inmobiliario y tenemos que garantizar que en las alcaldías, que es donde se expiden las licencias de construcción, podamos tener garantía que obra que se hace, obra que cumpla con los requisitos legales y no haya pisos de más. Así que haremos una gran supervisión sobre el tema. Y lo más importante es no permitir que accedan al poder personas corruptas que han utilizado esta situación como una forma de obtener recursos.

Noelia Jiménez: Rapidísimo candidata, usted ha dicho que va a remodelar el metro de la Ciudad de México, construir más líneas de cablebús y de entrada, bueno, todo el tema también de los programas sociales. ¿Ha pensado cómo lo va a financiar? ¿Va a pedir más dinero de la Federación? ¿Aumentar los impuestos?

Clara Brugada: No vamos a aumentar impuestos. Tenemos un apoyo muy importante, que es el de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta. Va a invertir junto con la ciudad en el metro y en la movilidad. Así que vamos a poder renovar el metro, todas sus líneas, hasta que en seis años podamos tener uno de los mejores metros del mundo. Antes de pensar en crecer el metro, vamos a financiar con recursos federales y recursos de la ciudad nuestro corazón de la movilidad, que es el metro y también los programas sociales. Mira, el programa Mi Beca Para Empezar se lo va a llevar la doctora Claudia Sheinbaum a todo el país. Entonces, ese hueco que va a quedar nos va a servir para financiar otros programas sociales.

Noelia Jiménez: Candidata, gracias por acompañarnos.

Clara Brugada: Muchísimas gracias, Noelia. Aquí estamos para servirte. Gracias.

Noelia Jiménez: Candidata Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

