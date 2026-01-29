En la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), decenas de familias viven con miedo constante. Habitan en un edificio de 40 departamentos que presenta daños estructurales graves y una inclinación que ha ido empeorando con el paso del tiempo. A pesar de que las autoridades conocen el problema desde hace al menos cuatro años, no se han tomado medidas para garantizar la seguridad de los vecinos.

El inmueble, ubicado en el número 30 de la calle Coahuila, tiene una inclinación de 34 centímetros, cifra que supera ampliamente el límite de 11 centímetros que Protección Civil considera seguro. Esta situación ha sido confirmada tanto por un peritaje independiente como por documentos del propio gobierno de la Ciudad de México.

El miedo a un desplome está presente todos los días

Guadalupe Mendoza, una vecina que lleva años viviendo en el edificio, expresó con preocupación lo que muchas familias sienten.

Este edificio corre un gran riesgo y yo creo que mucha gente no se da cuenta de eso. Un riesgo tanto para las personas como para los habitantes, porque puede haber un desplome.

El temor no es infundado. El origen de la inclinación se remonta al sismo de 1985, pero el problema se agravó drásticamente tras la construcción de un nuevo edificio en Coahuila 28, justo al lado, el cual se terminó a principios de 2025. Desde entonces, los vecinos notaron que la inclinación aumentó visiblemente.

Un experto confirma lo que se vive dentro del edificio

Arturo Lara Cid, Maestro en Desarrollo de Proyectos Urbanos, visitó el inmueble y señaló que los efectos de la inclinación son fácilmente perceptibles desde el interior.

Se ve el desplome en la puerta. Si tú abres la puerta, la puerta se cierra sola. Se ve en los pisos, sientes que está inclinado. Se inclinó cuando empezaron las obras. Si no se cimentó el edificio de Coahuila 30, hay un riesgo real.

Nuevas construcciones podrían empeorar la situación

La preocupación de los vecinos no termina con Coahuila 28. En los últimos dos años, se han construido otras dos obras nuevas sobre la misma calle, lo que podría estar agravando el daño estructural del edificio 30. Aunque aún no hay estudios recientes que lo confirmen, los habitantes aseguran que la inclinación se ha vuelto más notoria.

"Nada más oímos la alarma sísmica y no sabemos qué magnitud va a ser", compartió una vecina con angustia.

La evidencia está a simple vista... y al caminar

Las señales del daño son tan visibles que no se necesitan instrumentos especiales para notarlas. La inclinación es perceptible desde el exterior del edificio, y al interior, incluso afecta la forma en que se camina.

Guadalupe Mendoza explicó lo que experimentan diariamente quienes viven ahí:

Si usted pone una canica o una pelota, se va totalmente hacia allá. Y es más, al caminar, no sé si ustedes lo pudieron percibir, se siente como que se va uno en bajadita, se siente uno mareado.

Las autoridades no se ponen de acuerdo y no actúan

Aunque los vecinos han buscado apoyo de distintas instancias del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc, hasta ahora nadie ha realizado estudios estructurales actualizados para saber si el riesgo ha aumentado.

En 2024, la alcaldía afirmó a N+FORO que su cuadrilla de Protección Civil realizó una revisión del edificio y concluyó que el riesgo era bajo. Sin embargo, esa afirmación contradice una evaluación previa de 2022, en la que las mismas autoridades habían clasificado el inmueble como de riesgo medio.

Vecinos temen que el edificio quede inhabitable

Mientras las autoridades se contradicen y no actúan con firmeza, los habitantes siguen viviendo con la incertidumbre de un posible colapso. Nadie les garantiza seguridad y, hasta ahora, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de atender el caso.

El temor crece con cada sismo, con cada nueva construcción cercana y con cada día que pasa sin respuestas. Los vecinos de Coahuila 30 piden atención urgente antes de que ocurra una tragedia.

