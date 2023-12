Familias Critican Levantamiento de Nuevo Censo de Desaparecidos

Blanca Patricia Torres busca a su hijo Jesús Abel Jiménez desde hace seis años, después de que desapareció en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Las autoridades no le han informado de avances en la investigación, pero hace tres meses le aseguraron que apareció en el registro de vacunación contra covid-19.

Llega una camioneta de policías y bajan dos personas, en eso tocan. Traían una lista, me decían que venían de un censo, que era una orden que viene desde México, mire aquí nos aparece que Jesús Abel recibió las vacunas del covid.

Como en el caso de Jesús Abel, en al menos 11 estados del país, familiares de personas desaparecidas han expuesto irregularidades en el levantamiento del nuevo Censo del gobierno federal, ordenado desde junio pasado.

Además de la supuesta vacunación contra covid, señalaron que al levantar el censo, funcionarios les aseguraron que sus seres queridos están vivos, sin darles pruebas.

Así le pasó a Araceli Rodríguez, cuyo hijo desapareció en Michoacán desde 2009.

Araceli solicitó a la secretaría de Gobernación detalles sobre la supuesta prueba de vida de su hijo, pero no ha recibido respuesta.

Me volví a decaer, me dio depresión de estar pensando dónde estará mi hijo, qué prueba de vida dio y si se vacunó en Michoacán y me voy a buscar información allá.