En el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, el Rancho Izaguirre se convirtió en uno de los lugares más inquietantes vinculados al crimen organizado en México. Este 5 de marzo de 2026 se cumplió un año desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio y encontró decenas de prendas, objetos personales y restos que podrían pertenecer a personas desaparecidas.

Las imágenes y testimonios que surgieron de ese momento dieron la vuelta al país y alcanzaron difusión internacional. Lo que inicialmente parecía un predio abandonado terminó señalado como un presunto centro de reclutamiento forzado del crimen organizado, donde víctimas habrían sido llevadas contra su voluntad.

El hallazgo marcó un antes y un después para las familias buscadoras que, desde hace años, recorren distintos puntos de Jalisco en busca de pistas sobre sus seres queridos desaparecidos.

Un hallazgo que ocurrió meses después de una balacera

Aunque el descubrimiento del colectivo ocurrió el 5 de marzo de 2024, el lugar ya había sido asegurado por autoridades meses antes. El 18 de septiembre de 2024, fuerzas federales intervinieron el Rancho Izaguirre tras una balacera entre hombres armados y agentes de la Guardia Nacional.

Tras ese enfrentamiento, el predio quedó bajo investigación. Sin embargo, la transmisión en vivo realizada por el colectivo meses después mostró que en el sitio todavía había prendas, objetos personales y posibles indicios humanos que no habían sido retirados ni documentados públicamente.

El caso generó cuestionamientos sobre la forma en que se estaban llevando las investigaciones y sobre la posible magnitud de lo que pudo ocurrir dentro del Rancho Izaguirre.

A un Año del Caso Rancho Izaguirre: Detenciones Destacadas del CJNG

Detenciones y personajes clave en el caso

A un año del hallazgo, al menos 11 personas se encuentran detenidas por su presunta relación con lo ocurrido en el Rancho Izaguirre.

Entre los detenidos se encuentra el expresidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, así como 10 presuntos delincuentes que participaron en el enfrentamiento armado contra elementos de la Guardia Nacional.

Las investigaciones federales buscan determinar el papel que cada uno de ellos habría tenido dentro de la red criminal vinculada al sitio, señalado por colectivos como un punto utilizado para reclutar personas para el crimen organizado.

Colectivos denuncian abandono del Rancho Izaguirre

A pesar de las promesas de las autoridades para esclarecer los hechos, integrantes de colectivos aseguran que el lugar llegó a permanecer sin vigilancia.

Raúl Servín es integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, grupo que ha documentado gran parte de los hallazgos en la zona.

Yo en diciembre di unas entrevistas que el Rancho Izaguirre estaba en total abandono, no estaba resguardado absolutamente por nadie e inmediatamente la Fiscalía General de la República manda inmediatamente a resguardar el lugar con Guardia Nacional.

Las declaraciones reflejan la preocupación de las familias buscadoras, quienes temen que posibles evidencias se pierdan si el lugar no se mantiene bajo resguardo constante.

Nuevos hallazgos cerca del rancho

Integrantes del colectivo también aseguran que recientemente regresaron a la zona y encontraron más restos humanos y prendas en las inmediaciones del Rancho Izaguirre.

Raúl Servín relató cómo se produjo este nuevo descubrimiento durante las labores de búsqueda realizadas por el grupo.

Hicimos unos trabajos por ahí por fuera del Rancho Izaguirre y logramos encontrar unos restos de personas y ropa. La fiscalía dijo que sí eran de humano y que iban a trabajar el lugar, pero no sabemos si se trabajó ese lugar que se volvió a descubrir por parte del colectivo.

El hallazgo vuelve a poner presión sobre las autoridades para ampliar las investigaciones en el área.

Detienen a presunta reclutadora del CJNG vinculada al rancho

El caso tuvo un nuevo giro el 20 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales detuvieron en Tala, Jalisco, a Alma Rosa Rivera Martínez, conocida como “La Leona”.

De acuerdo con las autoridades, la mujer es señalada como operadora y presunta reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estaría relacionada con las actividades que se realizaban en el Rancho Izaguirre.

Su captura podría aportar información clave sobre cómo operaba la red de reclutamiento y qué ocurrió realmente dentro del predio.

Familias buscadoras exigen conocer toda la verdad

A un año del hallazgo que sacudió al país, los colectivos de búsqueda continúan exigiendo respuestas claras.

Las familias quieren saber quiénes operaban el Rancho Izaguirre, cuántas personas pudieron haber pasado por ese lugar y qué ocurrió con ellas. También demandan que todos los responsables, tanto criminales como posibles funcionarios involucrados, enfrenten la justicia.

Mientras las investigaciones avanzan lentamente, el Rancho Izaguirre sigue siendo un símbolo del dolor de miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos en México.

