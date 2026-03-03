Repartidores en CDMX Denuncian Envíos con Droga: Podrían Enfrentar hasta 15 Años de Prisión

En la Ciudad de México (CDMX), repartidores de aplicaciones han comenzado a denunciar un problema que podría cambiarles la vida en segundos: clientes que utilizan el servicio para enviar droga oculta entre ropa y otros artículos, poniendo en riesgo a quienes solo buscan ganarse el día con viajes de 30 o 50 pesos.

La situación no solo genera miedo, también podría tener consecuencias penales graves. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 la Fiscalía capitalina ha iniciado más de 3,400 carpetas de investigación por narcomenudeo, lo que refleja la magnitud del problema en la capital del país.

"Entre la ropa salió un paquete": el testimonio que encendió las alertas

Carlos Ricardo, repartidor por aplicación en la Ciudad de México, relató cómo se enfrentó a esta situación sin saberlo. El viaje parecía normal. Una mujer le aseguró que el paquete contenía ropa y chamarras. Sin embargo, al llegar al domicilio de entrega, todo cambió.

Carlos narró que un joven con actitud sospechosa recibió el envío y comenzó a revisar el contenido frente a él.

Ya me tocó una vez un envío que fui con una señora, le preguntó que qué llevaba yo para hacer la entrega, me dice, no, pues es que lleva ropa, chamarras, etc. Y pues yo confiado, veo a una señora, digo, pues órale va, me voy a hacer el viaje, pero al momento que llegó al domicilio, sale un joven medio raro, sospechoso. Y empieza a revisar el paquete y en eso pues abre las pertenencias, entre la ropa saca un paquete, lo revisa, me dice, todo bien.

Repartidores denuncian envíos con droga oculta. Foto: N+FORO

Para el repartidor, el problema no termina con la entrega. En varias ocasiones, explicó, han sido detenidos por patrullas para inspecciones. Aunque ellos desconocen el contenido, la sospecha recae directamente sobre quien transporta el paquete.

Más que nada el temor porque muchas de las veces no teníamos el apoyo de las aplicaciones, o sea las aplicaciones mientras nosotros entreguemos, hagamos el viaje, pues ellos son felices. Cuando nos paran las patrullas porque ya nos ha tocado que nos paren, nos empiezan a cuestionar y a decirnos cosas como ‘es que te ves vicioso, tú trabajas para ellos’.

El riesgo legal es real: podrían enfrentar hasta 15 años de prisión

El problema no es menor. El artículo 146 del Código Penal Federal establece sanciones que van de cinco a 15 años de prisión para quien posea narcóticos con fines de comercio, venta, producción o transporte.

El abogado penalista Daniel Servin explicó que, aunque el repartidor no sea dueño de la droga, puede enfrentar consecuencias legales si es sorprendido transportándola.

Puede ser detenido porque se encuentra cometiendo un delito ¿cuál es ese delito? Contra la salud en su modalidad de posesión simple. Por este solo hecho esa persona puede ser puesta a disposición por la autoridad ministerial por establecerse una hipótesis de flagrancia.

Esto significa que, si un repartidor es detenido con un paquete que contiene narcóticos, podría ser presentado ante el Ministerio Público mientras se investiga su responsabilidad, aun cuando alegue desconocer el contenido.

Entre el miedo y las calificaciones: el dilema de cancelar un envío

Ante este escenario, algunos repartidores de aplicaciones han optado por tomar precauciones adicionales. José Eduardo, quien también trabaja con plataformas de entrega en la CDMX, explicó que ahora revisa los paquetes antes de aceptarlos.

Primero solicita que le muestren el contenido. Si detecta algo sospechoso o el cliente se niega a enseñarlo, cancela el servicio.

Pues primero sí solicito que me enseñen el paquete, si se niegan y si se ve muy sospechosa, pues la verdad sí lo cancelo para evitar problemas.

Más de 3 mil 400 casos de narcomenudeo en 2025. Foto: N+FORO

Sin embargo, cancelar viajes también tiene consecuencias dentro de las plataformas, ya que afecta su reputación digital y posibilidades de obtener mejores ingresos.

No me cobran, pero pues sí me afecta en la aplicación porque para subir de nivel en la aplicación necesitas buenas calificaciones y cancelar los menos viajes posibles.

Un problema que crece en silencio en la CDMX

Con más de 3,400 investigaciones por narcomenudeo en 2025 en la CDMX, el contexto no es menor. La combinación de alta demanda de entregas, paquetes sellados y controles limitados crea un escenario perfecto para que delincuentes utilicen a terceros como transportistas involuntarios de droga.

Se recomienda a los repartidores de plataformas digitales no aceptar paquetes cuyo contenido desconozcan. Foto: N+FORO

Mientras las aplicaciones han implementado botones de pánico y algunas medidas de seguridad, los repartidores aseguran que la responsabilidad final suele recaer en ellos. Por unos cuantos pesos, pueden terminar enfrentando interrogatorios, detenciones y hasta un proceso penal.

La advertencia ya circula entre conductores y motociclistas de plataformas digitales: revisar cada envío podría ser la diferencia entre completar un viaje más o enfrentar un problema legal que cambie su vida para siempre.

